Scafati. Con i fondi Terna strade da risistemare e mettere in sicurezza

Al via l’affidamento per i lavori di manutenzione stradale finanziati attraverso i fondi Terna. La società negli scorsi anni ha costruito nella periferia scafatese una stazione elettrica, provvedendo così a un contributo per palazzo Mayer che dopo anni di dibattiti utilizzerà per il restyling urbano in tutto la città. Attraverso una determina ad hoc del settore V Lavori Pubblici si dà il via all’indagine di mercato per la selezione della ditta che attuerà un largo piano di riqualificazione stradale in città.

Scafati da ormai un decennio vive una serie di problematiche legate a una rete stradale disastrata dalla mancata manutenzione e dai continui interventi di ditte di sotto servizi che condizionano non solo l’asfalto ma anche le stesse opere di ristrutturazione. Terna e l’ex sindaco Cristoforo Salvati avevano ratificato attraverso il consiglio comunale una convenzione specifica a “rimborso” dell’intervento che in località Marra ha visto la creazione di una stazione elettrica.

Il contributo

Un contributo di mezzo milione di euro necessario anche agli occhi di una comunità di periferia che nonostante un’infrastruttura importante chiedeva sicurezze e tutele da un punto di vista ambientale e non solo. La maggioranza politica dei tempi immaginò che tali fondi potessero essere utilizzati interamente per la zona ai confini con Boscoreale che presenta gravi problemi di ordine stradale e infrastrutturale storici, ma la storia andò diversamente.

Anni di stand-by hanno portato al tramonto dell’esperienza Salvati diverse nuove proposte, tra cui la creazione di un’area adiacente al Palamangano, arrivando così alla scelta dell’attuale amministrazione di Pasquale Aliberti, che punta a finanziare 24 interventi di riqualificazione in tutta la città attraverso le somme stanziate. Cantieri che prenderanno vita a partire da località Marra.

Alfonso Romano