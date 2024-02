Allagamenti nell’Agro: famiglia evacuata, danni a San Marzano, Angri e Scafati

Allagamenti nell’agro per le copiose precipitazioni. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, un’ondata di maltempo ha colpito duramente San Marzano, Angri e Scafati, causando esondazioni e danni significativi. A San Marzano sul Sarno, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Marconi per l’erosione dell’argine, ma fortunatamente, la situazione non ha richiesto evacuazioni, tranne per una famiglia che ha fatto rientro nella propria abitazione in seguito alle dovute precauzioni.

Le operazioni di soccorso

Il commissario prefettizio Stella Fracassi ha coordinato le operazioni di soccorso con l’ufficio tecnico, la polizia locale e il gruppo comunale di protezione civile. San Marzano sul Sarno e Angri le comunità che sono state particolarmente colpite. Anche Scafati ha subito l’esondazione del fiume Sarno, causando problemi nelle zone periferiche come via Lo Porto e piazza Garibaldi.

Le previsioni di Aliberti

Il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti prevede che lo stato di disagio possa perdurare per tre giorni, per questo ha richiesto uno sforzo considerevole da parte dell’Ente e della protezione civile. Aliberti intende chiedere alla Regione Campania chiarimenti sull’avanzamento delle opere di rigenerazione del comprensorio del fiume Sarno.

L’allarme dei sindaci

Le lamentele dei sindaci dell’Agro si concentrano particolarmente proprio sulle opere idrauliche nel bacino del Sarno, con la specifica richiesta di accelerare i progetti già finanziati. A ogni fenomeno piovasco, proprio queste aree, tra cui San Marzano sul Sarno, Pagani e Angri, sono soggette a considerevoli allagamenti, causando danni anche significativi alle produzioni agricole e alle abitazioni. La necessità di interventi urgenti per migliorare il sistema idraulico nella zona è evidente di fronte a questa oramai consolidata “normalità” degli allagamenti.

ReCro