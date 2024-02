Angri. Allagamenti in Via Orta Longa, nuova emergenza (video)

Le immagini del drone di Marzio Viscardi danno una chiara idea di quella che è la situazione nell’agro nocerino sarnese dopo l’ennesima ondata di maltempo che ha prodotto una fase particolarmente instabile e piovosa sulla regione e in particolare nell’agro tra Angri, San Marzano e Scafati dove gli allagamenti si sono ripetuti in maniera ancora più violenta. In località Avagliana, sulla strada provinciale in Via Orta Longa, particolarmente critica la situazione.

Area alluvionale

In questa area particolarmente estesa i campi sono stati allagati dalla forza delle acque dell’Alveo Comune Nocerino. Il rivo non ha trovato la solita confluenza nel fiume Sarno ostruendo e facendo esondare in vari punti anche il Rio Sguazzatorio vero problema lungo la zona attraversata anche dalla strada Statale 18. L’ingresso dell’importante arteria è stato nuovamente invaso dall’acqua.

Il servizio è di Alfonso Romano