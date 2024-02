Basket. Miracolo al PalaGalvani, Angri batte Molfetta con soli 7 uomini

Impresa

Miracolo Angri Pallacanestro. I ragazzi di coach Francesco Chiavazzo, seppur in sole sette unità, battono 86-76 la capolista Dai Optical Molfetta in un PalaGalvani quanto mai gremito. Capitan Iannicelli e compagni hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, malgrado le assenze degli infortunati Globys e Izzo e quella di Caloia, per motivi disciplinari. Grande cuore per i Condor, che conquistano i Play-In Gold e ribaltano il -7 contro Molfetta, ora a una sola vittoria di distacco con un solo turno da giocare. Niente è precluso per la squadra del patron Alfonso Campitiello, che diverte e emoziona. Da segnalare i 20 punti di Jelic e i 19 di Ruggiero. Fondamentale la grinta di Bonanni (10). Ma in generale ottima la prova di tutti gli elementi iscritti a referto.

Cronaca del match

Mani fredde in avvio per i padroni di casa subito costretti a inseguire la Dai Optical (1-5). La replica è affidata a Ruggiero e Jelic per il 6-7. La concentrazione è alta tra i Condor, che mettono anche il naso avanti con Granata e ancora uno strepitoso Jelic (12-10). Angri soffre la fisicità di Aramburi, ma resta a contatto con Taddeo (16-16). Sul finire, però, Molfetta allunga con la tripla di Calisi, che ferma il punteggio sul 16-21 alla fine del primo quarto. La seconda frazione si apre con la bomba da otto metri di capitan Iannicelli (19-21). Granata e Bonanni proseguono il break per il 23-21. I padroni di casa salgono di tono nella propria metà campo e dall’altra parte un tonico Bonanni scrive il +4 (33-29), che costringe Molfetta alla sospensione. La capolista resta sempre in agguato e raggiunge il 34 pari con Stefanini. E stavolta è Chiavazzo a dover fermare la gara. Formica lancia l’allungo, ma i liberi di Jelic tengono Angri a contatto (37-38).

E’ subito 7-0 di break alla ripresa del gioco, con Ruggiero, Taddeo e Jelic sugli scudi (44-38). Molfetta approfitta di un po’ di appannamento dei locali per dare il contro break (44-46). E’ Granata ad accendere il PalaGalvani con la tripla del 49-48. Ancora quest’ultimo e Taddeo rimettono un possesso di distanza (53-50). Le percentuali dei pugliesi si sporcano. Così Taddeo infila i liberi del +5 (55-50). Angri dà spettacolo e mette il turbo con Ruggiero e Taddeo (61-52). Arambure, sul finire, sigla il 61-54 con cui si va al quarto e decisivo periodo. Capitan Iannicelli trova la tripla per il primo vantaggio sulla doppia cifra (64-54). Carone spezza l’inerzia e segna il 66-57. Alza ancor di più il volume della radio il rovente Jelic per il 69-57. Molfetta pare un po’ alle corde e viene nuovamente punita dai siluri di Iannicelli e Granata (75-62. La capolista dimostra di essere tale e non molla grazie ai canestri di Sirakov e Aramburu che accorciano sul -6 (77-71). Jelic rompe l’incantesimo con il 79-75, quando mandano poco più di 2’ sul cronometro. Bonanni sigla il jumper dell’81-75, con la difesa che tiene gli avversari. Sono Ruggiero e Jelic, dopo due errori di Molfetta, a scrivere l’85-75 con 26’’ da giocare. E’ tripudio al PalaGalvani. La truppa di coach Chiavazzo vince l’ennesima battaglia sportiva e si gode i meritati applausi dei propri affezionati tifosi.

Tabellini

Angri Pallacanestro: Granata 12, Ruggiero 19, Bonanni 10, Carone 3, Iannicelli 9, Taddeo 13, Jelic 20. All. Chiavazzo; Ass. Russo e Pisapia

Dai Optical Molfetta: Ivanov n.e., Sadreika, Gloria 14, Formica 11, Giorgini, Calisi 5, Stefanini 5, Aramburu 17, Paglia 8, Annese n.e., Mezzina 3, Sirakov 13. All. Carolillo