San Valentino al Centro Commerciale Campania, due giorni d’amore

Al centro commerciale Campania, il 14 e 15 febbraio, si celebra l’amore. Un evento straordinario, “Valentine’s Day: l’amore secondo me…”, attende i clienti con due giorni pieni di romanticismo. In piazza Campania, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00, ci sarà uno spazio dedicato all’amore in tutte le sue forme. Nel megastore di Marcianise, si può partecipare inoltre a “Dillo con un Tanzaku” e “L’amore secondo me“.

Riprendendo una tradizione giapponese, “Dillo con un Tanzaku” offre la possibilità di scrivere i propri desideri su bigliettini colorati, mentre “L’amore secondo me” coinvolge il pubblico in interviste divertenti per creare contenuti social e per il maxi schermo della piazza centrale.

Per partecipare occorre l’app “Io&Campania” per vivere momenti indimenticabili con il proprio partner.