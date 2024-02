Sarno. Sedici nuovi agenti di Polizia Locale

Questione sicurezza, l’ente pronto ad aggregare all’interno del personale della Polizia Locale sedici nuove risorse. Le manovre preparate da palazzo San Francesco raddoppieranno di fatto l’organico in dotazione al Comando in via Lavorate. Nelle ultime settimane nel comune dell’agro è tornato d’attualità il dibattito sulla sicurezza per alcuni episodi di violenza. La sindaca Eutilia Viscardi ha chiesto al prefetto più agenti delle forze dell’ordine in orario notturno.

Il fabbiosgno

L’assessore Gianpaolo Salvato illustra la situazione di evidente difficoltà: «I comuni dovrebbero avere un agente ogni 800 abitanti, quindi perlomeno trentacinque unità. A Sarno ne abbiamo dieci su due turni». Il vasto territorio da gestire complica le cose. L’ampio sistema di videosorveglianza è stato fondamentale per la risoluzione di una serie di casi di criminalità, ma non bastano a colmare il gap organico. Ora si attendono i sedici vigili urbani: «Alcune unità sono già state selezionate, a fine mese ci dovrebbe essere la conclusione dell’ultimo concorso» ha dichiarato in tal senso l’assessore Salvato.

Alfonso Romano