Scafati: contenzioso sull’area PIP. Si va al Consiglio di Stato

Contenzioso nell’area Pip, il Comune si prepara ad affrontare il nuovo filone giudiziario. L’ente guidato dal sindaco Pasquale Aliberti è determinato a portare al Consiglio di Stato tutte le sentenze avverse del Tar circa la regolarità dello strumento urbanistico vigente in via Sant’Antonio Abate. Al momento sono sedici ma sono destinate ad aumentare. Attraverso una determina ad hoc il settore VII ha provveduto a emanare una manifestazione di interesse rivolta ai professionisti per l’affidamento dei giudizi amministrativi relativi all’area Pip. Una vicenda che affonda le radici negli anni passati, quando la scorsa amministrazione riprese il piano industriale nonostante un contenzioso in atto con i proprietari dei lotti che verranno affidati ai privati.

Le sentenze

Le ultime sentenze del Tar della sezione di Salerno hanno dato ragione agli espropriati, con i giudici che hanno reputato l’area come “zona bianca” in virtù della decadenza del primo Pip che non avrebbe permesso la ratifica dell’amministrazione Salvati.

Alfonso Romano