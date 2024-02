Angri. Dissesto idrogeologico: un territorio fragile come la cartapesta

Il paese è ormai un territorio irrimediabilmente ferito e penetrato dalla furia delle acque, un po’ ovunque: un territorio fragile come la cartapesta. La situazione di stallo idrogeologica accentuata dalle copiose precipitazioni soprattutto nelle ultime ore hanno messo in evidenza la fragilità del territorio. In centro con gli smottamenti nel cratere di Corso Italia, in periferia con i ripetuti allagamenti e le continue esondazioni dei canali confluenti del Sarno e quelli secondari. Nella fascia pedemontana forse il pericolo più silente e minaccioso: il cratere della frana del 6 novembre 2017. Sono passati quasi sette anni e nonostante una timida messa in sicurezza operata dal Consorzio la montagna resta, comunque, una costante minaccia per il fondo valle angrese.

Nessuno intervento incisivo

Benché oggi parzialmente libero da ostruzioni cementizie il canale alveo Sant’Alfonso, e dato uno sfogo alle acque provenienti dalla montagna, manca ancora la fase successiva per la messa in sicurezza del cratere prevedeva una riforestazione e un terrazzamento del suolo franoso minato dai continui roghi estivi che determinarono un impoverimento complessivo del sottobosco pedemontano.

La moderna alluvione

Il compianto geologo Franco Ortolani, sul posto dopo la frana, classificò l’evento come una “alluvione moderna”. Una massa d’acqua, che lasciato gli alvei, inforcò il viadotto autostradale superando la profonda trincea nella quale scorre l’autostrada riversandosi con impeto per le arterie stradali del centro cittadino senza nessuno ostacolo od opera di prevenzione idraulica. Gli alvei “sapientemente” cancellati dall’uomo non frenarono la massa fangosa che si riversò nel centro cittadino perdendo di forza proprio nei pressi dell’allora ex Scuola Elementare Fusco oggi cratere sotto sequestro per smottamento. Pare che lì un tempo remoto vi fosse anche una vasca di laminazione. Un profondo e insuperabile ostacolo avrebbe potuto sbarrare la discesa verso il centro storico e l’invasione disastrosa dell’abitato: la profonda trincea nella quale scorre l’Autostrada Napoli – Salerno.

Pericolo silente

Attualmente potrebbe ancora sussistere il pericolo, seppure gli esperti dicono sia diventato marginale, di un nuovo evento franoso. L’area urbana è ulteriormente stata cementificata senza alcun riguardo per le sistemazioni idrauliche, deviando, coprendo, intasando molti alvei. Ancora oggi, a messa in sicurezza parzialmente completata, Angri rappresenta uno dei prototipi critici di area urbana cresciuta “con disordine” nella zona pedemontana senza prendere in considerazione le criticità geo ambientali che ipoteticamente potrebbero interessare nuovamente il territorio come effetto proveniente dai versanti circostanti.

Mancato monitoraggio del cratere franoso

Attualmente manca un costante e serrato monitoraggio del cratere e maggiori interventi di ricognizione tesi a scongiurare nuove importanti criticità. Restano ancora le cicatrici di quella colata di fango, seppure non visibili, che subdole e silenti sono pronte ad approfittare della negligenza umana e di uno scarso monitoraggio da chi competente.

Luciano Verdoliva