Scafati. Alluvioni, Aliberti punta il dito contro il Rio Sguazzatorio: “dirottate nel canale anche le acque di Cavaiola e Solofrana”.

Il fenomeno delle esondazioni del Rio Sguazzatorio torna a provocare enormi disagi agli scafatesi, col sindaco Pasquale Aliberti vuole ora un incontro con la Regione Campania. Le ultime abbondanti precipitazioni hanno palesato l’inconsistenza degli interventi di messa in sicurezza idrogeologica compiuti nell’ultimo anno. Nel mirino, in particolare, sono finiti i lavori di dragaggio dell’Alveo comune nocerino.

Isolati

Mentre rimangono completamente isolati i residenti di via Longole, allagata dall’esondazione del Controfosso destro del fiume Sarno, il Rio Sguazzatorio è responsabile degli allagamenti delle ultime ore tra centro e periferia. Il canale ai confini con i comuni di Angri e San Marzano sul Sarno non è riuscito infatti a reggere la portata d’acqua proveniente dall’Alveo Comune Nocerino, finendo per esondare in primo luogo via Orta Longa e località Avagliana, raggiungendo la città scafatese, in piazza Garibaldi. Cantine e pianterreni di palazzi completamente allagati, automobili inutilizzabili e anche problemi in termini di sotto servizi.

Disagio estremo

Una situazione di estremo disagio per le centinaia di famiglie che abitano a pochi passi da palazzo Mayer, con lavori di spurgo del materiale fuoriuscito dal canale che si protraggono da ore. Un evento accaduto nonostante negli ultimi mesi sia stato messo in campo un piano di lavori tra Provincia di Salerno, Regione Campania. L’abbattimento del Ponte Marconi sull’alveo, il decespugliamento degli argini e alcuni interventi di dragaggio non sono bastati.

Il Rio Sguazzatorio

Il Rio Sguazzatorio nasce anche per attutire le piene dell’Alveo comune nocerino, ma allo stato attuale il canale recepisce troppa acqua rispetto a quella che ne può contenere, provocando così le esondazioni. Per questo l’amministrazione comunale del sindaco Pasquale Aliberti è intenzionata nelle prossime ore a convocare un tavolo tecnico in Regione Campania con tecnici e politici per la realizzazione di un crono programma di interventi che possano risolvere le problematiche nate anche a seguito dei cantieri degli ultimi mesi.

«Il problema è sempre lo stesso. L’Alveo comune nocerino devia nel Rio Sguazzatorio, non prosegue la sua corsa verso il Sarno e si riversa tutto nello Sguazzatoio la cui capacità idraulica sarebbe dovuta servire a sopportare la ‘piena’ nelle giornate di pioggia come quella di ieri – ha spiegato Aliberti – Invece lo hanno fatto diventare ancora di più, con gli ultimi lavori, il prosieguo della Cavaiola e Solofrana, un vero e proprio fiume». «Da interlocuzione avuta col vice Presidente della Regione, Fulvio Bonavitacola, mi è stato assicurato che è programmato un incontro tecnico sulla questione ed entro questa settimana saremo convocati, come pure abbiamo chiesto, per i lavori che si stanno svolgendo e che stanno provocando semplicemente ulteriori problemi alla città ».

Alfonso Romano