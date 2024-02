Calcio, Serie A: Alle 21:00 la Salernitana affronta l’Inter a San Siro. Probabili formazioni e altro

L'Inter di Simone Inzaghi cerca di consolidare la leadership in classifica, distanziando la Juventus di 7 punti con una partita in meno.

La capolista Inter si prepara a sfidare il fanalino di coda Salernitana in un test cruciale a San Siro, anticipato al venerdì per permettere agli nerazzurri di concentrarsi sulla prossima sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. L’Inter di Simone Inzaghi cerca di consolidare la leadership in classifica, distanziando la Juventus di 7 punti con una partita in meno. Il derby in panchina contro il fratello Pippo è sfumato dopo il recente esonero, lasciando Liverani a fronteggiare una sfida impegnativa. Nel turno d’andata, l’Inter ha trionfato 4-0 contro la Salernitana (poker di Lautaro).

In vista della Champions League, Inzaghi opta per il turnover, con De Vrij a difesa per l’infortunato Acerbi. Dumfries ritorna a centrocampo, mentre Carlos Augusto guida la corsia opposta. Mkhitaryan e Lautaro Martinez potrebbero riposare, dando spazio a Frattesi e Arnautovic. Liverani schiera Candreva e Dia in supporto a Weissman, con esordio in difesa per Manolas. Sambia sostituisce lo squalificato Bradaric, e Ochoa difende i pali.

Probabili Formazioni

Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Carlos Augusto, Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa, Zanoli, Boateng, Manolas, Sambia, Coulibaly, Maggiore, Basic, Candreva, Dia, Weissman. All. Liverani.