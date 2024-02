Campania. Truffa buoni vacanza da 800 mila euro: indagate oltre 2mila persone

La Guardia di Finanza di Napoli ha smascherato una maxitruffa che ha fruttato quasi 800mila euro attraverso i buoni vacanze erogati dal Ministero del Turismo durante l’emergenza Covid tra il 2020 e il 2021. L’indagine, condotta dalla Procura di Napoli Nord, ha portato al sequestro della somma truffata – 796.760 euro – e ha coinvolto la direttrice di un albergo nell’area nord di Napoli.

Non solo la direttrice, ma anche 2098 persone sono state indagate per truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Questi individui, principalmente residenti in Campania, hanno ceduto i buoni vacanze alla direttrice senza usufruire di alcun soggiorno. In cambio dei buoni, la direttrice pagava in contanti dai 100 ai 300 euro, utilizzando anche carte prepagate per i clienti provenienti da fuori regione. I fondi truffati venivano poi trasferiti sui conti di una srl intestata al marito della direttrice.

Le oltre duemila persone coinvolte nella truffa affronteranno una procedura amministrativa che potrebbe portare a sanzioni fino al triplo dell’importo truffato. Le indagini sono state avviate quando le autorità hanno notato anomalie nei volumi di affari dell’albergo, che, nonostante avesse solo undici stanze e fosse situato in una zona a bassa vocazione turistica, aveva incassi eccessivi. Altre circostanze sospette includono il fatto che i soggiorni venivano consumati anche durante i periodi di restrizioni di movimento, quando non c’erano effettivamente clienti.