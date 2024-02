Lascia il sacerdozio per amore, poi si candida a sindaco

Quindici giorni dopo aver annunciato pubblicamente la sua decisione di abbandonare il sacerdozio per amore di una donna, don Antonio Romano, ex parroco di Chiusano San Domenico in provincia di Avellino, fa nuovamente parlare di sé sui social. Questa volta, con un lungo post, ufficializza la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, che coinvolgeranno 41 comuni dell’Irpinia, inclusa Chiusano San Domenico. Romano, sospeso dall’amministrazione dei sacramenti in attesa della riduzione allo stato laicale, si prepara a sfidare il sindaco uscente di Forza Italia, Carmine De Angelis.

“Una sfida difficile”, ammette, promettendo di ispirarsi a ideali di giustizia, onestà e libertà.

Il suo profilo politico, definito come sovranista ma non nazionalista, liberale ma non liberista, e mondialista ma non globalista, cerca di offrire un’alternativa al pensiero unico. Romano si dichiara progressista ma anche conservatore. Sulle domande riguardo al suo matrimonio con la donna amata, non offre date precise, denunciando invece una presunta “macchina del fango” già attiva contro di lui. Chiama i giornalisti a diffondere la verità, attribuendo parte delle difficoltà dell’Italia al servilismo di alcuni di loro.