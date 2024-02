Pompei, Russel Crowe in concerto. Unica tappa nel Sud Italia

Russell Crowe, premio Oscar, ha entusiasmato il Festival di Sanremo con l’annuncio del suo esclusivo tour musicale, che avrà luogo il 9 luglio 2024 a Pompei, presso l’Anfiteatro degli Scavi. I biglietti per questo evento straordinario saranno disponibili online su Ticketone a partire da lunedì 12 febbraio 2024.

Il tour, intitolato “Russell Crowe & The Gentlemen Barbers“, promette di ridare vita a brani iconici attraverso nuovi arrangiamenti, con la band che vanta una storia di collaborazione di 30 anni. Membri come David Kelly e Stewart Kirwan risalgono ai Thirty Odd Foot of Grunts, suonando anche con Crowe in The Ordinary Fear of God insieme a Stuart Hunter e Chris Kamzelas. James Haselwood si è integrato perfettamente come bassista, mentre le splendide voci di Stacey Fletcher, Susie Ahern e Britney Theriot completano il quadro.

Russell Crowe spiega: “È come un festival in cui raduno artisti che stimo, musicisti e cantastorie, e mettiamo su uno spettacolo”. L’idea originale nacque nel 2009 in un pub fuori Londra, e da allora ha prosperato, promettendo uno spettacolo unico ed emozionante.