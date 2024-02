Ragazzo di 14 anni scomparso: l’appello della famiglia

La provincia sannita è in ansia per la misteriosa sparizione di Kristian Serdyuk, un ragazzo di 14 anni originario di Benevento. Kristian, studente della Prima C al Liceo Rummo, ha lasciato la sua abitazione ieri, comunicando ai suoi familiari di recarsi da un amico per studiare.

Tuttavia, il giovane non ha mai raggiunto il presunto amico e non è tornato a casa. Al momento della sua scomparsa, Kristian indossava pantaloni neri di tipo cargo, una felpa nera con un leone arancione sul davanti, un giubbotto nero e uno zaino nero.

La famiglia del ragazzo ha prontamente segnalato la scomparsa alle autorità competenti e ha lanciato un appello attraverso i social media, chiedendo il supporto della comunità per ritrovare il loro caro. La preoccupazione è palpabile sia tra i parenti che tra le autorità, che stanno mettendo in atto tutte le risorse disponibili per rintracciare Kristian e garantirne il ritorno sano e salvo a casa.