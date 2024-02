Angri. Ladri in azione al ristorante solidale RAU. Il dramma dei “ragazzi speciali”

RAU fino a qualche tempo fa ha rappresentato “un’isola di inclusione”, un rifugio creato per ridare dignità e inclusione ai ragazzi diversamente abili. Un ristorante solidale, un progetto significativo promosso con tenacia da due associazioni. La sua storia unica, cristallizzata dalla chiusura che si spera momentanea, è stata offuscata da un indicibile furto.

Qualche notte fa, in Via Delle Fontane a ridosso del cavalcavia, ignoti si sono introdotti nel dehors del locale e hanno asportato uno smart TV. Imma Faravolo, faro di questi ragazzi già amareggiata di vedere compromesso un progetto così significativo ha voluto dare sfogo alla sua delusione: “Gli attacchi subiti da RAU vanno oltre il semplice furto. Siamo stati violati in un luogo così importante, un luogo che doveva essere sicuro e accogliente per i ragazzi speciali che fanno parte della nostra comunità.”

Contro l’esclusione

Il fulcro di RAU è sempre stato l’impegno ad abbattere il muro di omertà che spesso circonda le persone con disabilità intellettiva. Un luogo concepito per far rendere conto alla comunità che questi giovani non solo hanno diritti equiparabili, ma possono contribuire in modo straordinario senza essere etichettati dallo stigma sociale.

L’impegno e la missione

“RAU nasce per abbattere quel muro di omertà che circonda le persone con disabilità intellettiva, nasce per far rendere conto alla comunità che loro esistono e hanno gli stessi diritti delle altre persone. Ma ora, oltre al danno materiale, ci colpisce l’indifferenza totale che circonda questi eventi” dice sdegnata Imma che ha voluto manifestare l’apparente mancanza di interesse da parte delle istituzioni locali ma anche della comunità e dei media per questa realtà portata avanti dai questi “ragazzi speciali”.

L’indifferenza e l’esclusione sociale

Il furto subito è una prova tangibile di una subdola esclusione sociale: “E anche quando qualcosa di così brutto ci ha colpito, continua l’indifferenza. Nessuno ha visto, nonostante tutto sia accaduto in un posto situato su una strada principale e circondato da attività commerciali e abitazioni. Manco un avviso che avevano danneggiato una parte della struttura visibile a tutti. Siamo stufi di questa indifferenza che circonda i nostri ragazzi, figli e fratelli.”

Si spera sia solo una pausa

Al momento, RAU è in pausa. L’incertezza sul futuro di questo luogo “speciale” che ha toccato, comunque, il cuore di molti è palpabile. Servirebbe una mobilitazione di coscienze, ma anche l’importanza di un dialogo più attento e sensibile verso le sfide affrontate dalle persone diversamente abili. Proprio attraverso la consapevolezza e l’azione collettiva si può sperare di restaurare non solo un luogo, ma anche la fiducia nella solidarietà di una comunità che prevale egemone contro l’indifferenza e l’egoismo di massa. Dobbiamo tutti delle scuse a questi “ragazzi speciali”.

Luciano Verdoliva