Angri-Rotonda 0-0: i grigiorossi non sfondano al Novi

Angri-Rotonda 0-0. Al Novi Angri e Rotonda si dividono la posta in palio dopo una gara maschia e senza reti. I doriani non rischiano mai, ma non riescono a sfondare per conquistare il bottino pieno.

Angri-Rotonda 0-0: la cronaca

La prima occasione arriva dopo 3 giri di lancette con il colpo di testa di Ankovic che però da buona posizione non inquadra lo specchio. L’Angri prova ad affacciarsi dalle parti di Sakho sfruttando soprattutto la corsia di sinistra, ma ad arrivare nuovamente alla conclusione è il Rotonda con Barile. I doriani provano a rispondere con un’ottima palla di Mansour per Longo che però viene anticipato da Sakho. Al 35’ a provarci è De Franco con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, ma il 55 grigiorosso non inquadra lo specchio. Al riposo si va sullo 0-0.

Nella ripresa la prima occasione arriva dopo un quarto d’ora con Longo che serve Kljajic al limite dell’area, ma la conclusione del bosniaco termina alta. Di Costanzo inserisce prima Palmieri e poi Giorgio, De Marco e Poziello per provare a vincerla. Superata la mezz’ora arriva la doppia occasione sugli sviluppi di 2 calci piazzati: prima Allegra non impatta bene, poi Palmieri di testa non inquadra di poco lo specchio. I ritmi della gara si abbassano e di occasioni non se ne vedono più. Dopo 5 minuti di recupero la gara termina con il risultato di 0-0.

Rotonda-Novi 0-0: il tabellino

Angri: Palladino, Picascia, Acampora (77′ Poziello), Longo (77′ Giorgio), Allegra (87′ Schiavino), Di Mauro, Rosolino, Kljajic, Mansour (65′ Palmieri), Fabiano (77′ De Marco), De Franco. A Disposizione: Scarpato, Mettivier, Sabatino, Iadaresta. ALL: Nello di Costanzo

Rotonda: Sakho, Dridi, Fusco (69′ Bran), Brunet, Alari, Marchetti (63′ Callegari), Ankovic (74′ Mirante), Timmoneri, Fernandez (87′ Bamba), Cardore, Barile (59′ Attye). A disposizione: Njie, Marino, Cisse, Marino. ALL: Giuseppe Pagana

AMMONITI : Acampora (A), Fusco (R), Timmoneri (R)

ANGOLI : 3-3

RECUPERO: PT 1′, ST 5′

ARBITRO: Leonardo Leorsini di Terni

ASSISTENTE 1: Melnychuk di Bologna

ASSISTENTE 2: Scafuri di Reggio Emilia