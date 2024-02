Basket Femminile. Un’ottima Angri KO a Battipaglia

Assenze pesanti

Non basta tanta volontà all’Angri Femminile, che perde 68-59 contro New Basket Agropoli l’ultima partita della regular season. Un po’ bugiardo il 68-59 finale, che rende comunque merito alle avversarie. Le ragazze di coach Francesco Iannone giocano una buona gara, seppur prive di capitan Sapienza, Martines e Capriati. Top scorer Carcaterra con 21 punti, seguita dai 12 di una brava Catalani e dagli 11 di Tolardo.

Cronaca del match

Dopo un break di 4-0, Angri reagisce subito. Le bombe di Tolardoe Manna e le penetrazioni di Stoyanova costringono le padrone di casa a chiamare time out sul 6-10. Al rientro Carcaterra si fa sentire nel pitturato, ma Agropoli replica con Cavallo e Federica Chiovato (12-14). Le ospiti sono precise dal perimetro e bombardano con Tolardo e Carcaterra per il 15-20. La solita Federica Chiovato è una spina nel fianco e segna il 19-20. Il canestro di Catalani, su assist di Falino, fa terminare la frazione sul 19-22. Nel secondo periodo Mini annulla una tripla di Catalani per il 26-27. Federica Chiovato realizza il sorpasso in contropiede (28-27) e stavolta porta Iannone a dover fermare la gara. Al ritorno parziale di 4-0 di Stoyanova e Tolardo per il (28-31). Milani e Federica Chiovato danno carica alle cilentane, con Angri che impatta col libero di Catalani (34-34). Sul finire Cavallo e Catarozzo portano sul +4 (38-34) le locali e così si torna negli spogliatoi per la pausa lunga.

Alla ripresa Agropoli cerca di accelerare con la rediviva Federica Chiovato (44-37). Crollano le percentuali dalla distanza di Angri, che non riesce più a trovare la via del canestro. Rompe il digiuno Tolardo, con i liberi del 44-39. Carcaterra rimette la sfida sui binari dell’equilibrio con il tiro da tre del 44-42. Nardoni approfitta di un malinteso e segna il 48-44, che fa terminare il terzo periodo. Nell’ultima frazione Catalani va a bersaglio con il 48-46. E la bomba di Falino fa rimettere il naso avanti alle angresi (48-49). Le viaggianti si chiudono bene in difesa, grazie alla zona. Dall’altro lato ancora l’ottima Catalani buca la retina per il 48-51. Federica Chiovato e Mastursi ribaltano la situazione, con Carcaterra che impatta sul 53-53. Federica Chiovato è sempre implacabile e sigla il 55-53. Mastursi cerca un nuovo allungo, ma Carcaterra tiene le sue compagne in linea di galleggiamento (58-55). Troppe le imprecisioni per Angri, con Agropoli che ne approfitta per mettere la freccia con Federica Chiovato e Cavallo (64-56). Il +10 di Mastursi (66-56) manda i titoli di coda, con qualche secondo di anticipo.

Angri termina la prima parte di stagione al quinto posto e ora attende il calendario della fase orologio, dove si sconterà con altre quattro squadre del girone A.

Tabellini

New Basket Agropoli: Ferrara n.e., Lombardi 4, Mini 5, Chiapperino 2, Nardoni 5, Catarozzo 7, B. Chiovato 2, F. Chiovato 22, Cavallo 8, Mastursi 7, Milani 6. All. Di Pace

Angri Pallacanestro Femminile: Sicignano, Catalani 12, Manna 3, Dati n.e., Cesarano n.e., Carotenuto n.e., Sapienza n.e.,Stoyanova 8, Tolardo 11, Falino 4, Carcaterra 21. All. Iannone