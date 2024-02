Basket. KO indolore per Angri a Monopoli

KO indolore

Non riesce, stavolta, il miracolo a Angri che perde di misura (66-61) contro la White Wise Monopoli nell’ultima gara di regular season. Sconfitta maturata dopo una rimonta avvenuta nell’ultimo quarto, poi nel finale la maggiore lucidità dei padroni di casa è stata decisiva. Si chiude, comunque, una prima parte di stagione esaltante per i Condor che vanno ai Play-In Gold da secondi classificati. Pesante ancora l’assenza di Izzo, assieme a quella del lungodegente Globys. Taddeo top scorer con 19 punti, seguito dai 13 realizzati da Jelic.

Cronaca del match

Nel primo periodo partenza lenta da parte degli ospiti, che subiscono la tripla del 12-4 da parte di Laquintana. L’emorragia non si ferma per Angri, che va sotto di 10 (16-6) con i liberi messi a segno da Amoroso. Poi salgono in cattedra Taddeo e Bonanni, che accorciano le distanze (16-12). Ma proprio sul finire Bini lancia il nuovo allungo per il 22-14 con cui si va alla seconda frazione. Angri cerca nuovamente di riavvicinarsi ai padroni di casa con Jelic, che va a segno con il 24- 20. Monopoli approfitta di qualche imprecisione di troppo al tiro dei viaggianti e si mette sul 29-22 con Laquintana. Angri è sempre a debita distanza e va al riposo lungo sul -9 (38-29).

La strigliata negli spogliatoi fa bene ai ragazzi di coach Francesco Chiavazzo, che entrano con tutt’altro piglio. Ruggiero, Jelic e Taddeo sono i protagonisti del break di 9-0, che porta Angri a impattare sul 38 pari. La gara prosegue sui binari dell’equilibrio. Poi la White Wise Monopoli dà una nuova spallata con Laquintana e Venga (46-41). Poca lucidità per i Condor, che vanno all’ultimo quarto sul 51-43. Nell’ultima frazione la sfida sembra in mano a Monopoli. Poi Angri ha un’accelerata proprio quando nessuno ci credeva più. Bonanni e Jelic suonano la carica e Caloia sigla il sorpasso sul 59-61. La White Wise non disunisce e trova canestri importanti con la tripla di Venga e i liberi di Merlo. Il tiro da sotto di Bini fissa il punteggio sul 66-61, che comunque fa mantenere a Angri la differenza canestri.

Ora una settimana di riposo e poi l’avvio della fase principale della stagione.

Tabellini

Dai Optical Molfetta: Venga 14, Diomede n.e., Merlo 4, M. Annese n.e., Laquintana 18, V. Annese, Corral, Di Giuliomaria 7, Amoroso 11, Bini 12, Natalini, Guarini n.e.. All. Paternoster

Angri Pallacanestro: Granata 3, Ruggiero 9, Lazzari 2, Caloia 6, Carone, Iannicelli, Bonanni 9, De Pasquale n.e., Falcone n.e., Taddeo 19, Jelic 13. All. Chiavazzo; Ass. Russo e Pisapia