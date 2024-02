L’accordo quadro per la manutenzione delle strade della città slitta per mancanza di privati in sede d’appalto

Pagani. Manutenzione asfalto, gare due aziende su cinque escluse

L’accordo quadro per la manutenzione delle strade della città slitta per mancanza di privati in sede d’appalto. Gli uffici comunali hanno recepito dopo avviso pubblico cinque operatori da invitare alla procedura negoziata, ma due aziende sono risultate sprovvisti di requisiti di partecipazione. Nel frattempo palazzo San Carlo continua a controllare i lavori di riassestamento delle aziende di sotto servizi che hanno operato nel territorio durante gli ultimi anni.

Il costo del progetto

Il progetto di manutenzione stradale dal valore totale di oltre mezzo milione di euro dovrà ancora aspettare qualche settimana prima di prendere ufficialmente vita. La notizia arriva direttamente dal responsabile del settore Lavori Pubblici e Tutela Ambientale, che aveva provveduto già a destinare il cantiere dell’accordo quadro nei confronti di una ditta edile in maniera provvisoria salvo poi ritornare sui propri passi per un difetto della gara pubblica.

Le motivazioni

Il motivo del dietrofront è di natura formale e burocratica, riconducibile alla stessa procedura di gara che era arrivata a determinare il successivo passaggio della nomina. In questa fase transitoria e di procedura negoziata il Comune aveva recepito le istanze di cinque aziende dopo una grande scrematura di circa un centinaio di richieste, accettando così il numero minimo per la successiva procedura negoziata. La mancanza di requisiti di due aziende hanno però fatto saltare il numero minimo di aziende abilitate alla seconda fase dell’appalto, costringendo così alla non approvazione del verbale di aggiudicazione dei lavori e riproponendo la gara d’appalto. Un’attesa prolungata che però nel frattempo sarà colmata dai continui interventi delle aziende addette ai sotto servizi come E-distribuzione, Gori e altre che dopo i lavori degli ultimi mesi stanno bitumando le strade.

Alfonso Romano