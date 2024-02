Arrestato a Napoli 37enne che ha rapinato stringendo le mani al collo della vittima

Un uomo di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Napoli Capodimonte insieme ai militari del nucleo operativo della compagnia Vomero, responsabile di due rapine a distributori di carburante, entrambe avvenute lo stesso giorno. L’uomo è accusato di aver minacciato e aggredito una dipendente, stringendole il collo con le mani, durante una delle rapine. Gli inquirenti lo hanno contestato per i reati di rapina e ricettazione.

Entrambe le rapine sono avvenute il 15 febbraio, una al mattino presso una stazione di servizio in via De Amicis e l’altra di sera in via nuova Toscanella. L’uomo avrebbe utilizzato un’auto rubata per entrambi i crimini. Durante la prima rapina, ha afferrato la dipendente per il collo per poi rubare denaro, mentre nella seconda ha minacciato la vittima con una pistola.

I carabinieri, sotto la guida della Procura di Napoli, hanno individuato l’auto usata per le rapine con il 37enne a bordo. Nonostante abbia tentato la fuga su uno scooter, è stato catturato e bloccato. Durante la perquisizione domiciliare, è stata trovata una pistola scenica e munizioni compatibili con quelle usate durante le rapine.