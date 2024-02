Oltre 60 chili di droga in casa: arrestati padre e figlio

Durante una perquisizione domiciliare presso la loro residenza in via Nazionale delle Puglie, i militari hanno rinvenuto oltre 60 chili di stupefacenti.

I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno arrestato un padre e suo figlio, rispettivamente di 62 e 25 anni, per detenzione di droga a fini di spaccio. Entrambi non avevano precedenti penali. Durante una perquisizione domiciliare presso la loro residenza in via Nazionale delle Puglie, i militari hanno rinvenuto oltre 60 chili di stupefacenti.

Seguendo l’odore di marijuana, i carabinieri hanno individuato un vano lavanderia adibito a magazzino. All’interno, sono stati scoperti circa 50 chili di marijuana, suddivisi in 59 confezioni sigillate, oltre a 107 panetti di hashish, di cui una parte nascosta in un frigorifero.

In aggiunta alla droga, sono stati trovati anche materiali per il confezionamento delle dosi e una pistola Bruni a salve, priva del tappo rosso. Padre e figlio sono stati portati in carcere in attesa di giudizio.