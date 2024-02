Sant’Egidio. La reazione c’è stata, ora serve una scossa

Seconda sconfitta consecutiva per il Sant’Egidio di mister Gianluca Moscariello che, dopo la debacle della scorsa settimana (0-5 contro il Campagna) perde anche sul campo della Sanseverinese, stavolta di misura (1-0). Momento sicuramente non positivo quello che stanno attraversando i leoni che, nel girone di ritorno, hanno totalizzato solamente tre punti in sette gare, compromettendo seriamente la questione salvezza. Se, infatti, il girone di andata aveva riservato ottime speranze per il raggiungimento di una salvezza “tranquilla” grazie a molte prestazioni convincenti, di carattere e soprattutto grazie ai diciotto punti conquistati in quindici gare, adesso, con l’arrivo dell’anno nuovo, molte certezze sono andate a corrodersi.

Sant’Egidio Calcio: il percorso

Il 2024, per ora, è stato troppo discontinuo e gli uomini di Moscariello non hanno dimostrato la solita compattezza che li aveva contraddistinti nella prima parte della stagione. A partite ben giocate, come contro la Battipagliese, si alternano partite giocate senza mordente (vedi le sconfitte di Agerola e di Campagna). Ovviamente non è tutto negativo, poiché in campo i biancoblù hanno sempre fatto intravedere la solita proposta di gioco, ma a volte non è stata sufficiente per portare fieno in cascina poiché forse non accompagnata dal guizzo decisivo negli ultimi venti metri, da una giocata intraprendente dei giocatori più tecnici, da quella cattiveria agonistica necessaria per difendere a tutti i costi la porta di Benevento, oltre che da quel pizzico di convinzione che serve per spostare anche gli episodi a proprio favore. Si, perché anche (o soprattutto) gli episodi sono fondamentali nel calcio ed è anche vero che il vento non sta girando proprio a favore del Sant’Egidio: in alcune partite sicuramente i leoni avrebbero meritato qualcosa in più per lo sforzo proposto, ma la dea bendata forse ha distolto lo sguardo. A Mercato San Severino, nell’ultima uscita, capitan Lanzetta e i suoi sono stati puniti alla prima vera occasione, nei primi minuti di gioco, subendo un bellissimo gol al volo di Moffa. La reazione dei leoni c’è stata, ed è stata anche abbastanza convincente poiché i biancoblù hanno collezionato varie opportunità per portare la gara sul pareggio; una su tutte l’occasione di Rispoli che, nel finale, stava per insaccare con un bel colpo di tacco ravvicinato, ma la giocata dell’attaccante ha dato solo l’illusione ottica del gol ai sostenitori del Sant’Egidio presenti sulla tribuna dello stadio “Superga”.

Sant’Egidio Calcio: la situazione attuale

Ad oggi i leoni vagano nel prezioso limbo del quint’ultimo posto, che attualmente rappresenta salvezza in virtù della distanza maggiore di dieci punti dalla penultima in classifica (Real Palomonte). Dunque, il destino è ancora nelle mani dei ragazzi del presidente Pepe che però hanno perso tanti punti importanti e devono dare una scossa se vogliono ottenere la permanenza della categoria senza rischiare di giocarsi il play-out. Anche perchè le inseguitrici non stanno a guardare e si sono prepotentemente avvicinate: pericolo numero uno è rappresentato dal Centro Storico Salerno che è salito a meno uno dai leoni. Nel prossimo turno i biancoblù ospiteranno l’Atletico Pagani: quale occasione migliore per tornare alla vittoria (che manca da metà novembre) nel sentitissimo derby.

A cura di Francesco Monaco