John Legend in concerto a Pompei: data e biglietti

John Legend, il talentuoso artista, si esibirà in due concerti intimi in Italia nel mese di giugno. L’incantevole Teatro Terme di Caracalla a Roma ospiterà l’evento il 10 giugno, seguito dall’Anfiteatro Scavi di Pompei l’11 giugno. In queste esibizioni uniche, Legend si esibirà da solo con il suo pianoforte, regalando ai fan reinterpretazioni intime dei suoi successi iconici come “All of Me” e “Ordinary People”. I biglietti per queste serate indimenticabili saranno disponibili per la vendita generale a partire dalle 11:00 del 23 febbraio.

Una performance speciale, arricchita da aneddoti sorprendenti sulla vita e la carriera di Legend, insieme a estratti dal suo ultimo album “LEGEND“. Pompei e le Terme di Caracalla forniranno scenari mozzafiato per queste esperienze uniche.