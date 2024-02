Santarcangiolese-Sarnese 1-2: i granata vincono ed attendono il proprio futuro

Santarcangiolese-Sarnese 1-2. La Sarnese vince nella trasferta di Coppa Italia Dilettanti, espugnando lo stadio Martorano casa della Santarcangiolese nella seconda giornata del girone G della Fase Nazionale.

Santarcangiolese-Sarnese 1-2: la cronaca

Una gara dura fin dalle prime battute iniziali, i padroni di casa prediligono un gioco fisico e attento, infatti gli uomini di Volini provano ad attaccare solo sfruttando le ripartenze. La Sarnese fa la sua gara, lottando su ogni palla contro una compagine lucana che non crea molti pericoli. I ragazzi di Farina recriminano per una rete annullata su palla inattiva, anche se Cassandro, che era alla battuta, non era in posizione di fuorigioco nello svilupparsi dell’azione. Successivamente viene negato un rigore per un’evidente spinta a Sbordone. Una direzione arbitrale all’inglese, che però al primo fallo commesso da Cozzolino rientra nei canoni della nostra Penisola e sventola il cartellino giallo al numero 7 granata. Un primo tempo di rimpianti per le occasioni create e non sfruttate. Si va a riposo con la Sarnese bloccata sul pareggio.

Santarcangiolese-Sarnese 1-2: secondo tempo

Nella ripresa Farina manda prima in campo Padin per Corticchia e successivamente De Sio per Sbordone. La Sarnese cresce nella seconda frazione di gioco e costruiscono il proprio vantaggio ancora su palla inattiva, con Cassandro che trova i tempi giusti per battere a rete. Entra anche Evacuo ed è proprio il 9 granata a firmare il raddoppio a dieci minuti dal termine. Prova anche a cercare la terza rete la squadra di Farina, ma senza riuscirci. Nel finale, la Santarcangiolese trova la rete che accorcia le distanze e fissa il risultato sul definitivo 1-2 per i granata.

Adesso bisognerà attendere il match tra Manduria e Santarcangiolese per conoscere il futuro della cammino in coppa, ma prima le attenzioni saranno rivolte al campionato, sabato si giocherà contro l’Audax Cervinara, ancora in trasferta.

Santarcangiolese-Sarnese 1-2: il tabellino

Santarcangiolese: Di Sarno; Piccolo (84’ Nigro), Guevara, Obrenovic (84’ Lo Zito), Llama, Olgiatti, Ciuffo (90’ Miccio), Alcolado, Zinno, Sanna (74’ Paradiso), Togorda (72’ Villani). A disposizione: Milocco, Gassama, Luongo, Nigro, Borneo. Allenatore: Alberico Volini

Sarnese: Maiellaro; Giordano, Salerno (72’ Logrieco), Cozzolino, Corticchia (46’ Padin), Yeboah (90’ Della Monica), Sbordone (56’ De Sio), Pellecchia, Siano (72’ Evacuo), Cassandro, Caruso. A disposizione: Somma, Losasso, Dentice, Carpentieri. Allenatore: Francesco Farina

Marcatori: 67’ Cassandro (S), 80’ Evacuo (S), 94’ Zinno (A)

Ammoniti: Alcolado (A), Sanna (A), Paradiso (A) dalla panchina, Cozzolino (S)

Direttore di gara: il signor Lorenzo Montefiori della sezione di Ravenna

Assistenti: i signori Gabriele Lovecchio di Brindisi e Mario De Marzo di Bari