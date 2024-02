Basket. Antoniana ospite di Portici, caccia all’ottava vittoria consecutiva

La Bioverde affronterà la Growatt Portici 2000 sabato sera nell'anticipo del ventesimo turno di campionato in Serie C.

Preview

Per la Pallacanestro Antoniana è il momento più esaltante, fin qui, della stagione della Bioverde: sette vittorie consecutive, il secondo posto, la vetta a soli due punti, l’entusiasmo contagioso che si respira in città.

Proprio per questo motivo, come coach Festinese dice già da qualche tempo, bisogna restare coi piedi ben saldi a terra.

Di qui alla fine della Regular Season ci saranno match “trappola” praticamente ogni settimana, la sfida di sabato alla Growatt Portici (si gioca a Cercola) rientra ampiamente nella categoria.

Il roster napoletano ottimamente allenato da coach Massaro ha aggiunto nomi importanti al proprio scacchiere ed ha, inoltre, raggiunto il 50% di vittorie in campionato grazie allo scalpo dello scorso fine settimana sul campo del Centro Ester Barra.

Sabato sera alle 18:45 il via al match in Viale dei Platani, per allungare la striscia vincente occorrerà una gran prova della Bioverde oltre al solito calore giallorosso ad incitare i ragazzi dagli spalti.