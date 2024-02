EAV assume personale, nuovo bando: ecco i requisiti

L’EAV, Ente Autonomo Volturno, azienda di trasporto attiva a Napoli e in Campania, sta procedendo con l’assunzione di nuovi dipendenti. Il presidente Umberto de Gregorio ha annunciato la pubblicazione di un bando per selezionare 25 laureati in Architettura, Ingegneria, Economia e Giurisprudenza, da assumere a tempo indeterminato per gestire gli investimenti dell’EAV come stazione appaltante.

Il bando sarà presto disponibile sul BURC della Regione Campania e sui canali web dell’EAV. Si offre così l’opportunità di lavoro in linea con la formazione universitaria, richiedendo il possesso della laurea nelle discipline indicate. Per candidarsi, si dovrà seguire la procedura specificata nel bando entro i termini di scadenza stabiliti.