L’appello dei geologi sulla Campania: “Territorio a rischio”

L’Ordine dei Geologi della Campania, come riportato da La Repubblica, ha sollevato nuovamente la necessità di un monitoraggio accurato del sottosuolo a Napoli, dopo l’apertura di una voragine ieri in via Morghen, causata dalla rottura di una conduttura d’acqua che ha allagato un edificio fino all’altra ala su via Solimena 9. Secondo il presidente Egidio Grasso e il consigliere Lucio Amato, questa voragine è solo l’ultimo di una serie che evidenzia il dissesto idrogeologico nel territorio. Nonostante non ci siano state vittime, l’Ordine dei Geologi insiste sulla necessità di un monitoraggio preventivo per evitare futuri incidenti.

I geologi campani sottolineano la fragilità del territorio, aggravata da una rete idrica e fognaria obsoleta e malfunzionante. Identificare e mappare le cavità sotterranee è cruciale, così come individuare perdite nella rete idrica e fognaria per pianificare interventi di manutenzione preventiva. Queste azioni sono essenziali per evitare danni e perdite umane causati da futuri cedimenti del terreno e problemi infrastrutturali.