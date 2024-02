Angri. Alloggi danneggati dall’incendio: amministrazione assente, Ferrara presente

Angri. Alloggi danneggiati dall’incendio: amministrazione assente, Ferrara presente

I luoghi sono senza energia elettrica e il tanfo irrespirabile di fognatura, dovuti alla rottura della colonna fecale che riversa all’esterno reflui. Scenario e visibili conseguenze dell’incendio che domenica scorsa ha interessato gli alloggi popolari ACER di Via Satriano. Disagi documentati, nella giornata di ieri, dal direttivo locale di Fratelli D’Italia guidati dal Consigliere Comunale Vincenzo Ferrara.

Il sopralluogo. Ferrara tra la gente

“Ieri mi sono recato presso gli alloggi insieme una rappresentanza del direttivo cittadino di Fratelli d’Italia perché invitati da diverse famiglie assegnatarie con le quali ho un forte legame, non fosse altro che nel lontano 2010, quando consegnammo questi alloggi dopo un iter abbastanza tempestoso, calcificammo reciprocamente questo rapporto. Siamo stati sul posto, in sopralluogo perché i cittadini da giorni, disperati, denunciavano la necessità di ascolto e di conforto che non hanno avuto dall’amministrazione che, puntualmente, si è trincerata dietro al solito atto di ‘non responsabilità’ rispetto alle procedure da fare, essendo gli alloggi non di competenza comunale ma dell’ACER Campania” dice Ferrara.

Amministrazione non pervenuta

Nonostante la pesante e imbarazzante assenza dell’Amministrazione Comunale Ferrara ha voluto sottolineare che: “Era un atto doveroso della politica e quindi degli amministratori fare comunque da filtro tra gli assegnatari e l’ACER”. Il Consigliere Ferrara durante il sopralluogo ha potuto verificare che i danni dovuti all’incendio sono stati rilevanti sia nello scantinato che in alcune delle abitazioni del primo piano, tant’è che una famiglia è stata allontanata dall’alloggio preventivamente. Ferrara sinceratosi della situazione ha avuto modo di interloquire telefonicamente con il responsabile dell’ACER Campania e responsabile manutenzione alloggi, il dottore Del Regno, assicurando che questa mattina avrebbero proceduto con l’intervento urgente di ripristino del condotto fognario per normalizzare una situazione precedentemente “ignorata” dal Comune.

Un nuovo incontro

“Ci siamo anche ripromessi di aggiornarci alla settimana prossima – dice Ferrara – per confermare l’appuntamento per la perizia da parte dell’assicurazione che copre i danni di questo tipo agli immobili e propedeutica per l’attivazione della seconda fase della procedura, necessaria per il ripristino dei luoghi e le pratiche per gli eventuali risarcimenti”.

Natalia Pepe