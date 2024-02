Basket Femminile. Angri-Maddaloni la prima giornata della seconda fase

Preview

Al via la fase a orologio per l’Angri Femminile. Domani al PalaGalvani, con palla a due alle ore 19, le ragazze di coach Francesco Iannone se la vedranno contro la Mac Management Maddaloni, giunta settima, alla fine del girone d’andata, nel gruppo A. Come al solito bisognerà far fronte all’emergenza infortuni. Sarà ancora out capitan Sapienza, mentre sono sulla via del recupero sia Martines che Capriati. Di fronte un avversario piuttosto giovane, con coach Luigi Santoro che ha praticamente a disposizione un’under 21. Monda e D’Ambrosio sono le migliori realizzatrici di una formazione, che ha fin qui totalizzato solo due vittorie su quattordici gare.

Dichiarazioni

Questa le dichiarazioni pregara di coach Francesco Iannone. “L’obiettivo sarà quello di confermare le impressioni delle ultime due uscite stagionali contro Potenza e Agropoli. Le ragazze hanno disputato partite superbe e le ringrazio per l’impegno e l’abnegazione. Non è facile avere un atteggiamento così positivo contro due formazioni così fort,, senza 2/5 del quintetto base e il nostro sesto uomo. Puntiamo ad avere il miglior piazzamento possibile, conquistando il maggior numero di punti. Dobbiamo avere la consapevolezza che siamo una squadra, che seppur senza elementi importanti, può giocare ad altissimi livelli. La gara con Maddaloni porterà un po’ d’ansia per l’inizio di una fase nuova. Ma sono sicuro, che prevarrà la sicurezza nei nostri mezzi. Se si continua a giocare come nell’ultima parte di regular season, ci possiamo prendere delle belle soddisfazioni. Maddaloni è un avversario difficile e da loro mi aspetto una grande intensità”.