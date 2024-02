Cena di beneficenza “Cuore a tavola”: tanti ospiti importanti

Martedì 27 febbraio, presso la pizzeria “Nasteat” di Nocera Inferiore, il Rotary Club “Apudmontem” di Nocera Inferiore e l’Accademia Nazionale Pizza DOC organizzeranno una cena di beneficenza “Cuore a tavola” in sostegno del progetto “La Stanza di Tobia”.

Il progetto benefico, fortemente voluto e sostenuto dalla Accademia Nazionale Pizza DOC del presidente Antonio Giaccoli, è una casa alloggio in via Foria a Napoli, nel cuore della città partenopea, destinata alle famiglie dei bambini ricoverati negli ospedali del sud Italia per le terapie oncologiche. Attraverso il servizio navetta messo a disposizione degli ospiti grazie alla collaborazione con l’A.R.L.I. – Associazione Regionale Leucemie Infantili, il progetto “La Stanza di Tobia” consente ai familiari dei giovani pazienti di poter essere affianco dei propri cari in maniera totalmente gratuita.

Proprio per questo, martedì 27 febbraio saranno 3 i maestri pizzaioli che si alterneranno al bancone per una cena di beneficenza a 6 mani. Oltre al padrone di casa Christian Nasti, dietro il bancone della pizzeria “Nasteat” ci saranno 2 volti molto legati alla Accademia Nazionale Pizza DOC: Errico Porzio, il pizzaiolo del popolo, autentico influencer del settore ed ormai star seguitissima sui social, divenuto un vero e proprio imprenditore e riferimento del settore pizza; Angioletto Tramontano, maestro pizzaiolo nocerino vero riferimento per la tradizionale pizza “a ruota di carro” sia nell’Agro nocerino sarnese che nel resto della Campania e d’Italia. Ad addolcire i palati dei commensali, infine, saranno i dolci del pasticciere nocerino Onofrio Romano.

“Il progetto “La Stanza di Tobia” nasce a dicembre 2020 con l’obiettivo di essere di supporto a chi attraversa un momento di difficoltà. Con questa cena l’obiettivo è di sensibilizzare sempre di più verso questo progetto e, nei prossimi mesi, ci saranno anche altre cene simili – ha affermato Antonio Giaccoli, presidente della Accademia Nazionale Pizza DOC – Siamo dell’idea che chi ha un’azienda e crea un utile per sè stesso è giusto che crei anche un utile sociale. Ringrazio il Rotary Club “Apundmontem” di Nocera Inferiore, nella persona della sua presidente Carmen Loreto, per il supporto e ringrazio tutti i professionisti che hanno deciso di aderire gratuitamente all’iniziativa”. L’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza al progetto “La Stanza di Tobia”.

Per prenotare il proprio posto alla cena basta effettuare un bonifico bancario Intestato a: Rotary Club Nocera Inferiore Apudmontem, iban IT23B0514276270CC1636021447 con causale “Cena Benefica La Stanza di Tobia”. L’importo minimo da versare per persona è di € 50. Una volta effettuato il bonifico, basta inviare copia del pagamento al numero whatsapp +39 351 884 4050.

Mangiare una pizza non ha mai fatto così bene al cuore.