Sequestrati 33 chili di marijuana trovati sulla sponda del fiume

Questa mattina, i Carabinieri della stazione locale di Lettere insieme ai militari della sezione operativa della compagnia di Castellammare di Stabia hanno condotto un dettagliato sopralluogo in via San Giorgio a Casola di Napoli, luogo in cui il 19 febbraio è stato ucciso Ciro Gargiulo, 59 anni, residente a Lettere. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti e sequestrati 33 chili di marijuana, di proprietà di individui sconosciuti. La droga era occultata in due borse, celate tra la vegetazione lungo le rive di un corso d’acqua. Le indagini sono in corso.

Nella notte, a Castellammare, i Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 20enne locale per detenzione di droga ai fini dello spaccio. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana e hashish suddivise in dosi, oltre a 1.400 euro ritenuti provento del reato. Attualmente, l’arrestato è in attesa di giudizio.

Fonte foto: Ansa