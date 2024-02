A Cava de’ Tirreni, il parcheggio interrato di via Gravagnuolo è diventato luogo di stallo per i parcheggiatori abusivi

Abusi e minacce nel parcheggio Interrato di Via Gravagnuolo a Cava de’ Tirreni

A Cava de’ Tirreni, il parcheggio interrato di via Gravagnuolo è diventato luogo di stallo per i parcheggiatori abusivi. Gli automobilisti che usufruiscono del parcheggio spesso sarebbero costretti a pagare una sorta di “mancia” supplementare, oltre al costo della sosta, per evitare molestie e pedinamenti, come riporta il quotidiano “La Città”.

La denuncia

Raffaele Giordano, consigliere della civica “Siamo cavesi”, ha portato alla luce questa problematica, sottolineando un preoccupante aumento delle segnalazioni da fatte dai cittadini. La mancanza di sorveglianza sembra aver favorito il proliferare dei malintenzionati, rendendo difficile contrastare i microreati.

Luogo insicuro

Il parcheggio è diventato anche luogo per l’espletamento di bisogni fisiologici ed è quindi fortemente carente di sicurezza e manutenzione. L’escalation del problema con l’apertura imminente del boulevard sovrastante preoccupa i residenti. Il sindaco Vincenzo Servalli sta considerando l’utilizzo di gruppi di sorveglianza, ma l’efficacia del sistema di videocamere è limitata. La polizia locale e l’assessore Germano Baldi collaboreranno per intensificare i controlli e affrontare la questione della sicurezza nel parcheggio di via Gravagnuolo.

RED