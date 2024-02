Basket. Antoniana in vetta grazie all’ottava vittoria consecutiva

La Bioverde vince in casa di Portici ed ora guida la classifica. Mai, prima d'ora, la Sant'Antonio Abate a spicchi era stata capolista in C.

BIOVERDE IN VETTA

Ottava meraviglia della Bioverde Pallacanestro Antoniana a Cercola, 79-86 sulla Growatt Portici e testa della classifica conquistata. Match pazzesco vinto nuovamente nel finale grazie all’enorme cuore degli abatesi.

La vetta si tinge di giallorosso, quindi, grazie al turno di “riposo” osservato dall’Academy Potenza. A quota 28 punti l’Antoniana è davanti ai lucani ed a Parete (appaiate ai giallorossi) per i vantaggi accumulati negli scontri diretti, a soli due punti di distacco Caiazzo e Matese. La Serie C 2023/24 agli albori di marzo vede 5 squadre in due punti nelle zone più nobili della classifica, campionato apertissimo ed entusiasmante a dir poco.

LA CRONACA DEL MATCH

Fiorillo e compagnia partono bene, le realizzazioni dall’arco di Mezzacapo e De Martino, oltre a quelle nel pitturato dei vari Mandarino e Di Palma consentono alla Bioverde di chiudere avanti di 5 alla prima sirena, 16-21.

Seconda frazione in cui i padroni di casa entrano prepotentemente in partita ed al 15’ toccano il massimo vantaggio (33-27), ma i ragazzi di coach Festinese reagiscono con un 8-0 di parziale e restano a contatto nonostante le altissime percentuali al tiro ed un Greco incontenibile (17 punti al 20’) tra le fila della Growatt, all’intervallo lungo avanti i locali 43-40.

Al rientro dagli spogliatoi i giallorossi stringono le maglie in difesa, Portici non riesce a trovare la stessa continuità al tiro dei primi venti minuti ed il duo De Martino-Di Palma brucia a ripetizione la retina, 55-63 Bioverde a 10’ dalla fine.

L’Antoniana c’è, messa la testa avanti non si volta più indietro.

I padroni di casa provano a rientrare con due triple pazzesche da oltre 9 metri ed accorciano nuovamente fino al -2 al 38’ (72-74) prima dell’allungo finale della Bioverde che grazie a Mandarino ed all’ennesima tripla di De Martino manda in archivio la pratica Portici 2000.

Una prova ancora una volta storica dei ragazzi di Sant’Antonio Abate, bravi nell’alzare l’asticella di settimana in settimana.

Dopo otto vittorie consecutive, nonostante problemi, fatiche e difficoltà, la Bioverde può godersi la testa della classifica.

La Serie C campana ha una nuova padrona, in vetta c’è la Pallacanestro Antoniana!

TABELLINI

PORTICI: Greco 24, Campa 12, Vecchione 11, Abete 11, Chiacchio ne, Cirillo ne, La Marca 3, Cullia ne, Minieri 2, Marra 6, Lombardo ne, Sabellico 10.

ANTONIANA: Amodio 5, Fernando 11, Mezzacapo 17, Fiorillo 4, Jallow ne, Chirico 8, Di Palma 11, Cascone A. ne, Mandarino 13, De Martino 16.

CLASSIFICA

Antoniana, Academy Potenza, Parete 28, Caiazzo, Matese 26, Cercola, Maddaloni 20, Casapulla 18, Portici 16, Barra 12, Sant’Antimo 10, University Potenza 6, Forio 0.