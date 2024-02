Campania, Solo il 15% pratica attività fisica, preoccupante presenza di obesità

Sana alimentazione e attività fisica equilibrata per prevenire e contrastare l'obesità, considerata un rischio significativo per la salute.

Solo il 15% dei residenti in Campania pratica regolarmente attività fisica, un dato preoccupante che si colloca dieci punti percentuali al di sotto della media nazionale. Questa allarmante situazione è emersa durante il convegno “Le Colonne del Benessere: La Fisiologia del Domani nella Medicina nello Sport“. L’evento ha evidenziato l’importanza cruciale di una sana alimentazione e di un’attività fisica equilibrata per prevenire e contrastare l’obesità, considerata un rischio significativo per la salute.

La sedentarietà è stata identificata come il quarto fattore di rischio per la mortalità in Italia, con circa 23 milioni di abitanti che non praticano alcuna attività fisica. Il convegno ha fornito pratiche indicazioni per una dieta nutrizionalmente equilibrata, mirando a prevenire patologie metaboliche, degenerative, osteo-articolari e neoplastiche, con un focus particolare sulla situazione in Campania, una regione con un elevato tasso di obesità, soprattutto tra i bambini. Diversi relatori, tra cui i fisiologi dell’Università Vanvitelli, hanno sottolineato l’importanza di un’attività motoria equilibrata per il benessere psicofisico.