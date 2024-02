Nocera Inferiore, la “Pizzeria N’dò Sbarr” festeggia il suo 7° anniversario

"Abbiamo sempre lavorato per la qualità dei nostri ingredienti e per il sapore dei nostri impasti", afferma il titolare Antonio Sbarra.

La Pizzeria N’dò Sbarr celebra il suo settimo anniversario con gratitudine verso la clientela affezionata. In sette anni, l’amore, la passione e la solidarietà hanno caratterizzato l’impegno di Antonio Sbarra e del suo team nella rinomata Pizzeria N’dò Sbarr di Nocera Inferiore, nel Rione Casolla. Il successo della loro pizza, amata in città, è motivo di gioia in occasione di questo significativo traguardo.

L’approccio incentrato sulla qualità degli ingredienti e il sapore degli impasti ha contribuito al prestigio della pizzeria, come sottolinea il maestro pizzaiolo Antonio Sbarra: “Abbiamo sempre lavorato per la qualità dei nostri ingredienti e per il sapore dei nostri impasti“. Inoltre, da sette anni, Sbarra è promotore del progetto solidale ‘Insieme per una Pizza‘, che organizza eventi benefici donando pizze durante le festività in diverse strutture sanitarie, portando sorrisi a chi ne ha bisogno.