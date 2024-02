Nocera Inferiore. Prossimi i lavori in via Pascoli

Messa in sicurezza della strada provinciale 101: via Pascoli sarà interessata da lavori che prevedono riparazione e miglioramento della sovrastruttura stradale, con risistemazione della segnaletica orizzontale e verticale.

«Da martedì 27 febbraio a lunedì 4 marzo è previsto il senso unico alternato in via Pascoli disciplinato da impianto semaforico, con divieto di sosta su entrambi i lati della strada provinciale, dalle 7.30 alle 10.30» informa l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Perna.

«Un importante intervento di messa in sicurezza per l’area di via Pascoli realizzato grazie alla continua interlocuzione con la provincia di Salerno» spiega la consigliera provinciale, Annarita Ferrara.

«Dopo l’attività di manutenzione straordinaria alle rampe di via Chivoli, si prosegue con via Pascoli. Un nuovo intervento che denota l’attenzione dell’Amministrazione Comunale per tutti i quartieri, soprattutto per le periferie, anche laddove vi sia una competenza diversa» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.