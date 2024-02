Sant’Antonio Abate. Frode da oltre 9 milioni di euro: nei guai un’azienda

Una grave frode fiscale è stata scoperta a Sant’Antonio Abate, dove è stata sequestrata l’azienda ‘Galtrading s.r.l.’, attiva nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, come riporta Lo Strillone.Tv, ha eseguito il sequestro preventivo per un valore di oltre 9 milioni di euro, su richiesta della Procura e su decreto del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata.

Dopo una verifica fiscale è emerso che la società ha omesso la presentazione della dichiarazione fiscale Iva per il 2021, con un’evasione di oltre 2,7 milioni di euro, e ha presentato in modo infedele quella prevista per le imposte dirette, con un’evasione di oltre 6,4 milioni di euro.

Inoltre, durante l’attività investigativa è stato scoperto che uno dei due amministratori della società avrebbe utilizzato una carta d’identità contraffatta per nominare come rappresentante legale, amministratore e socio unico un suo coetaneo ignaro, al fine di scaricare su di lui le responsabilità penali per i reati fiscali. In seguito, avrebbe ceduto le cariche societarie a un prestanome per nascondere il proprio coinvolgimento. Anche il figlio dell’amministratore sarebbe stato coinvolto nella gestione effettiva dell’azienda.

Di conseguenza, è stata emessa una misura di sequestro sui beni della società e degli indagati, compresi immobili, quote societarie, disponibilità finanziarie e veicoli, al fine di recuperare l’intero ammontare dell’illecito risparmio d’imposta conseguito.

L’esecuzione del provvedimento cautelare è ancora in corso, durante la quale sarà applicato il vincolo giudiziario su tutti i beni riconducibili alla società e agli indagati, il cui valore complessivo è attualmente in fase di quantificazione.