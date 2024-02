Campania, Concorsi per dirigenti ASL: ecco come partecipare

Un'occasione unica per laureati in Medicina e Chirurgia, con specializzazioni specifiche, di entrare a far parte del sistema sanitario regionale.

Un’occasione unica per laureati in Medicina e Chirurgia, con specializzazioni specifiche, di entrare a far parte del sistema sanitario regionale. Sono 363 le persone che saranno assunte, secondo questa ripartizione:

AO Cardarelli – dodici unità;

AO dei Colli – undici unità;

AO Moscati – cinque unità;

AO San Pio – tredici unità;

AO San Sebastiano – undici unità;

AOU Ruggi – ventotto unità;

ASL Avellino – nove unità;

ASL Caserta – quarantuno unità;

ASL Napoli 1 Centro – sessanta unità;

ASL Napoli 2 Nord – quarantaquattro unità;

ASL Napoli 3 Sud – quarantacinque unità;

ASL Salerno – ottantaquattro unità.

Per partecipare, oltre alla cittadinanza italiana o europea e l’assenza di obblighi giudiziari, è necessaria la laurea in Medicina e Chirurgia, con specializzazione nella disciplina richiesta. Leggi qui il bando

Concorso per dirigente di Neurologia

10 posizioni aperte per dirigente di neurologia. Per candidarsi, è necessario essere cittadino italiano o europeo, privi di obblighi giudiziari, e possedere una laurea in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in Neurologia, oltre all’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. Tutti i dettagli sono disponibili nel bando completo, consultabile qui.

Concorso per dirigente di medicina legale

Sono aperte 9 posizioni per dirigente di medicina legale. Requisiti per la candidatura includono cittadinanza italiana o europea, assenza di obblighi giudiziari, laurea in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Medicina Legale, e iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. Per tutti i dettagli e le informazioni necessarie, il bando completo è consultabile qui.