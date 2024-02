Torre Annunziata. Incidente in motorino, ferito un ragazzo

Questa mattina, intorno alle 9:30, un giovane in scooter è rimasto ferito in seguito a uno scontro con un'auto lungo via Marconi a Torre Annunziata.

Questa mattina, intorno alle 9:30, un giovane in scooter è rimasto ferito in seguito a uno scontro con un’auto lungo via Marconi a Torre Annunziata. Come riportato da Virgilio, l’incidente ha destato preoccupazione per le condizioni del ragazzo, che viaggiava sulla strada principale che collega la zona dei lidi al centro della città.

Sul luogo sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri e un’ambulanza, trasferendo il giovane al pronto soccorso per valutare le sue condizioni. La presenza delle forze dell’ordine ha causato rallentamenti nel traffico della zona. Al momento, i militari stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le cause dello scontro.