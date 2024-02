A Palazzo San Francesco la presentazione di nuovi dipendenti comunali

A Sarno, questa sera, alle 17:00, presso l’aula consiliare di Palazzo San Francesco, verranno presentati i nuovi dipendenti comunali: 6 nuovi vigili e 2 Istruttori Direttivi Contabili. Il concorso per geometri è giunto a termine, con la graduatoria dei vincitori già pubblicata e le assunzioni imminenti. Allo stesso tempo, sono in fase di correzione le prove scritte del primo concorso per Vigili Urbani, mentre è stato avviato l’interpello Asmel per l’assunzione di altri 5 impiegati.

Inoltre, i colloqui per 20 ragazzi che inizieranno il servizio civile a maggio sono in procinto di partire, quando terminerà il periodo di servizio dei 20 selezionati precedentemente. La disponibilità di graduatorie pronte consente anche la possibilità di scorrimenti, nel caso in cui la dotazione organica subisca delle modifiche.