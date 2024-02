A Pompei la messa per il calcio dilettantistico campano

Il Comitato campano della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC ha organizzato per domani, venerdì 1° marzo, alle ore 15, presso il Pontificio Santuario di Pompei, una messa dedicata al calcio dilettantistico e giovanile della Campania.

L’evento rappresenta un’opportunità per onorare, attraverso la celebrazione eucaristica aperta a tutte le società della regione, i dirigenti federali e di società, i membri della giustizia sportiva e i volontari che hanno lasciato un vuoto nel corso dell’attuale quadriennio olimpico.

“Abbiamo voluto creare un momento di incontro e di preghiera che permetta di unirci nel riflettere sui veri valori del calcio e dello sport”, ha spiegato il presidente della FIGC LND Comitato Regionale Campania, Carmine Zigarelli.

Questa occasione servirà anche per ricordare gli amici che non sono più con noi, coloro che hanno contribuito alla storia del calcio campano con la loro passione e il loro encomiabile impegno, seguendo l’insegnamento di Papa Francesco.

Il Santo Padre ha spesso sottolineato il ruolo educativo dello sport, in particolare del calcio: “Il calcio è l’immagine della vita e della società. Il portiere deve bloccare la palla laddove viene calciata, ma non sa da dove arriverà. E la vita è così. Se si gioca pensando al bene del gruppo, allora è più facile ottenere la vittoria. Il calcio è una grande occasione per imparare a dare il meglio di sé, con sacrificio e impegno, ma soprattutto non da soli. Il pallone è un mezzo per invitare le persone a condividere l’amicizia, a guardarsi in faccia, a sfidarsi per mettere alla prova le proprie abilità. Il calcio è un gioco di squadra, non ci si può divertire da soli. E se è vissuto così, può davvero far bene anche alla testa e al cuore”.