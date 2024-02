Aeroporto di Salerno: già in vendita i primi biglietti

Secondo quanto riportato sulla pagina Facebook di FlySalerno, sono già in vendita i biglietti per i nuovi voli EasyJet a partire da luglio 2024 da Salerno.

L’inaugurazione e l’avvio dei primi voli dall’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, previsti per l’11 e il 12 luglio, stanno procedendo secondo i piani. Secondo quanto riportato sulla pagina Facebook di FlySalerno, sono già in vendita i biglietti per i nuovi voli EasyJet a partire da luglio 2024 da Salerno verso diverse destinazioni.

I biglietti sono al momento disponibili solo tramite app e sono acquistabili a prezzi vantaggiosi per varie giornate:

– Per Basilea (BSL) i voli saranno operativi dal 12 luglio, con partenze il martedì e il venerdì, a partire da Euro 25,49.

– Per Berlino (BER) i voli partiranno sempre dal 12 luglio, con partenze il lunedì e il venerdì, a partire da Euro 36,49.

– Per Ginevra (GVA) i voli saranno disponibili dal 12 luglio, con partenze il lunedì e il venerdì, a partire da Euro 26,49.

– Per Londra Gatwick (LGW) i voli partiranno dal 13 luglio, con partenze il martedì e il sabato, a partire da Euro 36,49.

– Infine, per Milano Malpensa (MWP) i voli saranno operativi dall’11 luglio, con partenze il lunedì e il giovedì, a partire da Euro 17,49.