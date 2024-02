Sarno. Ricostruzione Scuola Serrazeta, alunni trasferiti dopo Pasqua

Ricostruzione del plesso Serrazeta di Sarno: l’amministrazione prepara per dopo Pasqua lo spostamento degli alunni nei prefabbricati costruiti nell’area Mercato. Tra un mese, dunque, le classi della scuola dell’infanzia saranno nei moduli installati presso la zona di via San Valentino per permettere l’apertura del cantiere nella sede storica e avviare il progetto di riqualificazione di oltre 2 milioni e mezzo di euro.

Il crono programma dei lavori

I lavori non dovrebbero prolungarsi oltre l’anno scolastico 2024-25, con il taglio del nastro definitivo della nuova sede attesa quindi tra circa 18 mesi dalla posa della prima pietra.

I lavori

«I lavori nella zona di via San Valentino procedono spediti e possiamo dire che le strutture sono concluse e quasi pronte all’utilizzo – sottolinea l’assessore delegato ai Lavori Pubblici Antonio D’Angelo – Siamo a oggi in una fase di ultimazione di alcuni interventi, migliorando alcuni servizi importanti come l’illuminazione pubblica dell’area e provvedendo inoltre a concludere le pratiche per l’attivazione dell’energia elettrica all’interno dei fabbricati». La ditta incaricata dovrà effettuare anche interventi di riqualificazione dell’area adiacente al complesso costruito per garantirne la totale accessibilità. Quindi l’arrivo dei bambini: «Stiamo controllando ogni dettaglio affinché il trasferimento sia il meno difficile possibile, siamo intenzionati a utilizzare il periodo a ridosso delle festività pasquali per il passaggio definitivo di struttura», conferma D’Angelo.

Alfonso Romano