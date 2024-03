Angri, Modifica temporanea della viabilità e parcheggi gratuiti

Il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli, risponde alle esigenze dei cittadini e commercianti, annunciando modifiche temporanee alla viabilità in via Cristoforo Colombo. Dopo un incontro consultivo con gli interessati, si è deciso di intervenire per ottimizzare il flusso veicolare nel centro cittadino.

A partire dal 4 marzo 2024, sarà attuata un’inversione del senso di marcia in via C. Colombo, consentendo il transito da Prolungamento Corso Italia a via Cervinia (in fase sperimentale). Inoltre, si sospenderà temporaneamente l’area pedonale prospiciente i giardinetti di Piazza Annunziata, con l’istituzione di stalli a parcheggio gratuito regolamentati da disco orario (30 minuti massimi).

Questa misura favorirà la rotazione dei veicoli in sosta, agevolando l’accesso alle attività commerciali della zona. Un intervento che tiene conto delle voci della comunità per migliorare la vivibilità urbana.