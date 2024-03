Il corbarese Carlo Fiamma apre ad Amalfi “Pizza e Cantina”. Si ricerca personale

Fiamma, noto nella provincia di Salerno per la sua maestria, presenta un impasto lievitato per 12 ore e utilizza materie prime di alta qualità.

Carlo Fiamma, rinomato maestro pizzaiolo originario di Corbara, si prepara per un nuovo capitolo ad Amalfi con il progetto “Pizza e Cantina“. Dal prossimo aprile, l’ambizioso locale aprirà le sue porte in Piazza Municipio. Fiamma, noto nella provincia di Salerno per la sua maestria, presenta un impasto lievitato per 12 ore e utilizza materie prime di alta qualità: olio evo cilentano, fior di latte dei Monti Lattari, pomodoro San Marzano e Corbarino, alici e colatura di Cetara, tra gli altri.

Dopo esperienze di successo alla pizzeria “Il Piennolo” di Cetara e collaborazioni con la moglie Ida Giordano nella casa vinicola di Tramonti e presso l’agriturismo “Il Raduno“, Fiamma si prepara ora per questa nuova avventura ad Amalfi. In vista dell’apertura, è in cerca di personale, inclusi pizzaioli, camerieri, lavapiatti e addetti alla friggitoria. Si offrono opportunità stagionali con retribuzione commisurata alle competenze.

Invio del CV

Curriculum con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali (GDPR 679/2016) al seguente indirizzo email: carlofiamma@hotmail.it. Per contatti tel. 392 4324 623