Lite nella cucina del ristorante: accoltellato 23enne pakistano

Nel comune di Quarto, nella provincia di Napoli, una scena di violenza ha sconvolto la comunità quando un dipendente di 23 anni, di nazionalità pakistana, è stato brutalmente aggredito da un suo collega, anch’egli pakistano, all’interno di un ristorante giapponese situato in via Campana 155. L’aggressione è stata perpetrata con un coltello da cucina, comunemente noto come “coltellaccio”, strumento di lavoro trasformato in arma nelle mani dell’aggressore. Nonostante la gravità dell’episodio, le lesioni riportate dalla vittima sono state classificate come lievi, riguardanti principalmente il volto e le braccia.

I carabinieri della locale tenenza sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini volte a identificare e rintracciare l’aggressore, il quale si è dato alla fuga dopo l’attacco. Il coltello utilizzato nell’aggressione è stato sequestrato come prova del crimine.

Al momento, le autorità stanno cercando di chiarire i motivi che hanno scatenato questa violenta aggressione tra colleghi. Si ipotizza che possano esserci questioni personali o di lavoro alla base del conflitto, ma ulteriori dettagli sono ancora da emergere. La vittima è stata trasferita presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie per ricevere le cure necessarie, con la rassicurazione che la sua vita non è in pericolo.