Scafati. Una resa dei conti dietro la sparatoria in via Alcide De Gasperi

Una sparatoria, avvenuta in pieno giorno, ha scosso la tranquillità della città di Scafati, generando un nuovo allarme per la sicurezza pubblica. Il bersaglio dell’attacco sembra essere stato Marcello Adini, appena uscito di prigione dopo essere stato assolto dall’accusa di omicidio di Armando Faucitano. Per fortuna, solo per miracolo, nessun civile è rimasto coinvolto direttamente, con i colpi che hanno colpito principalmente un negozio della zona, ferendo solo lievemente il presunto obiettivo.

Gli spari

L’episodio si è verificato intorno alle 17:15 lungo via Alcide De Gasperi, nella frazione di San Pietro, provocando momenti di panico tra i passanti e gli esercizi commerciali circostanti, avvertiti da una raffica di oltre una decina di colpi. Dopo circa un’ora dall’accaduto sono intervenuti i militari del Nucleo Radio Mobile dei Carabinieri di Nocera Inferiore, avvertiti dalla presenza di un bossolo nei pressi del locale “DoReSi Mangia”. La zona è stata subito isolata per permettere le indagini balistiche, mentre una pattuglia della Tenenza dei Carabinieri locale, sotto la guida del Tenente Vincenzo Esposito, ha raccolto informazioni attraverso le testimonianze dei commercianti nei paraggi.

Gli sviluppi

Il caso in un primo momento non sembrava trovare un movente preciso, ma importanti sviluppi sono emersi dall’Ospedale di Nocera Inferiore, dove Adini è stato curato per una ferita lieve causata proprio da uno dei colpi dell’arma da fuoco, probabilmente un fucile d’assalto. L’incidente di ieri non fa che acuire le preoccupazioni per la sicurezza pubblica in città, con il coinvolgimento più o meno evidente di organizzazioni e personaggi criminali.