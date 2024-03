“Vieni a teaTro…isi”. Stasera in scena ad Angri

Vieni a teaTro…isi. Questo il titolo dello spettacolo che la compagnia Anziteatro porterà in scena oggi, venerdì 1 marzo, alle ore 20:30 presso il teatro della parrocchia di S. Maria delle Grazie in Angri. Lo spettacolo è promosso in sinergia con il Comitato per il restauro dell’organo della Collegiata di San Giovanni Battista in Angri. Il ricavato dello spettacolo, infatti, confluirà nella raccolta fondi per il restauro del monumentale organo custodito nella chiesa madre angrese.

Nelle intenzioni della compagnia, lo spettacolo vuole essere un omaggio al grande attore e regista Massimo Troisi, a 71 anni dalla nascita e a 30 dalla morte.

Lo spettacolo è una sequenza di monologhi, dialoghi e sketches, in un’ambientazione originale. Quanto viene proposto è tratto dal repertorio del famoso trio di cabaret “La Smorfia” (di cui Troisi fece parte insieme a Lello Arena ed Enzo Decaro), come pure da diverse pellicole di successo quali “Ricomincio da tre”, “No grazie, il caffè mi rende nervoso” e “Il Postino”. Non mancherà, poi, uno spazio dedicato alla danza, per evocare la grande amicizia, sfociata in un proficuo sodalizio artistico, che legava Massimo Troisi a Pino Daniele.

A mettere in scena lo spettacolo saranno Costantino Benevento, Eleonora Benincasa, Fiorella D’Aniello, Chiara Pia Desiderio, Claudia Falcone, Maria Teresa Falcone, Enrico Ferro, Teresa Francese, Antonio Lombardi, Maria Chiara Miranda, Ginevra Polcri, Sergio Ruggiero Perrino e Giuseppe Vitiello. Le coreografie saranno curate da Ilaria Desiderio, le scene e i costumi da Teresa Francese. L’assistenza tecnica sarà fornita da Francesco Desiderio e Carmen Di Natale. A presentare la serata, Stefania Esposito. In regia, Antonio D’Andretta, punto di riferimento e guida storica di Anziteatro, fin dalla sua costituzione a metà degli anni Novanta.

La serata di domani si inserisce in una serie di iniziative che il Comitato per il restauro dell’organo della Collegiata di San Giovanni Battista in Angri sta portando avanti allo scopo di reperire i fondi necessari per avviare il complesso lavoro di recupero dello strumento, che – va ricordato – è “muto” dalla sera del 23 novembre 1980 ed è considerato tra i migliori e più importanti organi della regione e, forse, per alcune particolari caratteristiche, tra i più belli del panorama organario nazionale.