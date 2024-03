Basket. Riparte la LBA, per Scafati c’è l’ostacolo Venezia

Preview

Riparte la Serie A, riprende dalla Beta Ricambi Arena il cammino della Givova Scafati Basket. Il campionato è rimasto fermo due settimane per la disputa delle Final Eight di Coppa Italia e delle gare di qualificazione ad EuroBasket 2025 della Nazionale. In Via della Gloria di scena l’Umana Reyer Venezia, quarta forza del torneo, domenica alle ore 18:00.

Agli ordini di coach Matteo Boniciolli e del suo staff, sia sotto il profilo fisico ed atletico, la squadra gialloblù ha recuperato energie fisiche e mentali in vista del rush finale del campionato, con l’obiettivo primario di risolvere i problemi legati alla continuità di rendimento nell’arco dei quaranta minuti.

L’avversario

Il team lagunare all’andata s’impose largamente (83-59) sulla compagine dell’agro grazie alle prove di Marco Spissu e Rayjon Tucker, autentici mattatori dell’incontro con rispettivamente 19 e 17 punti messi a referto. Per la Givova l’unico in doppia cifra fu l’ala/pivot Nunge con 11 punti.

Era il 9 dicembre e si trattava della prima volta in gialloblù di coach Matteo Boniciolli, subentrato pochissimi giorni prima al dimissionario Stefano ‘Pino’ Sacripanti.

Sulla panchina orogranata, invece, il croato sessantaduenne Neven Spahija. Pluriennale esperienza nei massimi campionati europei ed anche oltreoceano in NBA, annoverando nel proprio palmares numerosi titoli.

Dal punto di vista statistico, la compagine veneta è terza nella classifica della valutazione (94,3 di media) e prima in quella dei rimbalzi (39,4 di media). Il suo principale terminale offensivo è la guardia statunitense Tucker (15,5 punti, con il 41,8% da tre punti, e 2,1 assist di media), seguito a ruota dall’ala canadese Wiltjer (12,2 punti), dal playmaker statunitense Heidegger (10,2 punti di media, con il 39,2% da tre punti) e dal nazionale italiano Tessitori (10,1 punti e 5,4 rimbalzi di media). A costoro vanno aggiunti i vari Simms (ala da 9,7 punti e 5,5 rimbalzi di media), Parks (ala da 8,4 punti e 4,6 rimbalzi di media), Kabengele (centro da 8,3 punti e 7,3 rimbalzi di media) e Spissu (playmaker da 6,9 punti e 3,7 assist di media) tra i principali leader tecnici e non solo della Reyer.

Dichiarazioni

L’ultimo arrivato in casa Givova, Gerry Blakes, ha così parlato alla vigilia del match: «Io e la mia famiglia ci siamo ambientati nella città di Scafati in poche settimane. Lo stesso vale per il mio ambientamento nello spogliatoio, dove sto creando una sempre maggiore intesa con i miei nuovi compagni. Ho trovato un gruppo forte e competitivo, che può puntare ad un piazzamento nei playoff e di cui sono orgoglioso di farne parte. Per acciuffare i playoff dobbiamo però vincere il maggior numero di gare, soprattutto in casa, come quella di domenica contro Venezia. Servirà una difesa forte ed aggressiva perinterrompere i loro meccanismi offensivi, mentre in attacco dobbiamo prendere buoni tiri e giocare con grande vigore ed energia. I due punti in palio sono preziosi, li vogliamo e stiamo lavorando sodo per conquistarli sul campo, dinanzi al nostro caloroso pubblico, a cui vogliamo dedicare questo successo, che potrebbe costituire un viatico importante per raggiungere i playoff, obiettivo che rincorriamo con ottimismo e fiducia nei nostri mezzi».