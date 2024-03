Scafati. Sparatoria in centro. Aliberti auspica più sicurezza per la città

Raid in Via De Gasperi. La dichiarazione del Sindaco Pasquale Aliberti riflette una forte preoccupazione per la sicurezza della città di Scafati a seguito del tentato omicidio avvenuto in via Alcide De Gasperi. Il Sindaco sottolinea la necessità di un’azione immediata da parte della politica per proteggere la comunità e contrastare la presenza della camorra e della microdelinquenza.

Servono segnali forti

“Quanto accaduto ieri a Scafati esige un’azione da parte della politica, in risposta e a difesa della città. Un segnale che dimostri vicinanza e attenzione, che non faccia sentire i cittadini indifesi e soli al cospetto della camorra e della microdelinquenza. Per questo anche questa volta non gireremo la faccia dall’altra parte ma proporremo al Prefetto sicuramente la convocazione di un comitato di ordine e sicurezza; scriveremo al Sottosegretario alla Difesa Matteo Perego per chiedere un appuntamento presso il Ministero e parlare del potenziamento del reparto dei carabinieri di Scafati con l’istituzione della Compagnia” dice Aliberti.

Rafforzamento dei controlli

“Al tenente colonnello Albanese e al colonnello Filippo Melchiorre chiederemo un rafforzamento immediato, in termini di pattuglie dell’Arma a supporto dei pochi uomini presenti sul nostro territorio, soprattutto nelle ore notturne. Al comandante della Polizia Municipale Pasquale Alo’ chiederemo di proseguire il dialogo con il comandante della Tenenza locale, Vincenzo Esposito anche per concordare e coordinare l’installazione delle 13 nuove telecamere di videosorveglianza. Quelle antispaccio che abbiamo collocato in alcune zone del territorio e che stanno già dando i loro risultati. Merito sicuramente soprattutto delle attività dei Carabinieri, della nostra Polizia Municipale ma anche della Compagnia della Guardia di Finanza con cui in modo trasversale stiamo lavorando e cooperando. Servono azioni concrete in questa battaglia…la morale la lasciamo a chi vuole fare solo retorica” conclude la nota del sindaco Aliberti.

Natalia Pepe